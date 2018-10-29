2018-10-29T09:35:50+03:00
Общество

На мэрию Омска подали в суд из-за отсутствия ливневки

На улице Волгоградской ее должны были построить еще в 2017 году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На мэрию Омска подали в суд из-за отсутствия ливневкиНа мэрию Омска подали в суд из-за отсутствия ливневкиФото: Иван МАКЕЕВ
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Межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. В результате проверки там выяснили, что на улице Волгоградская в Кировском округе отсутствует ливневая канализация.

- Это является причиной подтопления близлежащих домов и создает угрозу безопасности участникам дорожного движения, - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Строительство ливневой канализации, как выяснилось, в этом районе Омска было запланировано еще в 2017 году. Однако она до сих пор не установлена из-за отсутствия средств в городском бюджете.

Сейчас Центральный районный суд рассматривает иск к администрации города Омска с требованиям принять меры по обустройству ливневой канализации.

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