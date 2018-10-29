В Омске на берегу Иртыша обнаружили гроб

СЕГОДНЯ 05:40 2018-10-29T05:45:08+03:00

Горожане предполагают, что его выкинули, потому что он чем-то не устроил заказчика

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Неожиданную находку сделали омичи в минувшие выходные. Прогуливаясь по берегу Иртыша на окраине города, они наткнулись на белый и, видимо, довольно дорогой гроб.

- Вот такой мусор обнаружили сегодня на стихийной свалке между гаражами у мостоотряда на Левом берегу и рыбозаводом. Видимо, в Омске стало хорошим тоном избавляться от гробов, не подошедших усопшим, - рассказывает в паблике «Ревизорро Омск» анонимный автор фото.

Кстати, это не первый случай, когда жители Омска находят выброшенные гробы. Не так давно такую же находку сделали в лесополосе в районе улицы 22-го Апреля.

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