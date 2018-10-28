2018-10-28T08:56:02+03:00
Происшествия

Под Омском произошло смертельное ДТП

Мужчина скончался на месте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На дороге Омск-Одесское произошло смертельное ДТПНа дороге Омск-Одесское произошло смертельное ДТПФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне на дороге Омск-Одесское произошла авария со смертельным исходом. «МАЗ» с прицепом стоял на обочине дороги, и 50-летний водитель чинил заднее колесо прицепа. Водитель автомобиля «УАЗ» ехал со стороны Одесского в направлении города Омска. В районе 33-го километра 58-летний водитель на «УАЗе» не заметил другого водителя на обочине и сбил его, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

В результате наезда водитель, ремонтировавший колесо, скончался на месте от полученных травм. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины происшествия.

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