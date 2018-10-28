Омску выделили деньги на новые детские сады

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-28T08:54:22+03:00

У нас построят два новых садика

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Омску выделили 131 миллилион рублей на строительство двух новых детских садиков. По сообщению издания «Коммерческие вести», субсидию выделяют на строительство двух детских садов - по улице Лисицкого и на территории школы №138 по улице 22 Рабочей.

Комиссия минстроя Омской области по отбору муниципалитетов для предоставления субсидий из областного бюджета на строительство дошкольных учреждений уже одобрила заявку от города Омска.

Строительство будет вестить в рамках госпрограммы «Развитие системы образования Омской области». В 2018 году из федерального бюджета перечислят по 23,2 млн рублей, а в 2019 году - по 42,4 млн рублей. Однако это не полная сумма - доля софинансирования от региона составляет 89%.