2018-10-28T08:54:22+03:00
Общество

Омску выделили деньги на новые детские сады

У нас построят два новых садика
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омску выделили деньги на новые детские садыОмску выделили деньги на новые детские садыФото: Мария ЛЕНЦ
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Омску выделили 131 миллилион рублей на строительство двух новых детских садиков. По сообщению издания «Коммерческие вести», субсидию выделяют на строительство двух детских садов - по улице Лисицкого и на территории школы №138 по улице 22 Рабочей.

Комиссия минстроя Омской области по отбору муниципалитетов для предоставления субсидий из областного бюджета на строительство дошкольных учреждений уже одобрила заявку от города Омска.

Строительство будет вестить в рамках госпрограммы «Развитие системы образования Омской области». В 2018 году из федерального бюджета перечислят по 23,2 млн рублей, а в 2019 году - по 42,4 млн рублей. Однако это не полная сумма - доля софинансирования от региона составляет 89%.

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