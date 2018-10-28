2018-10-28T09:29:02+03:00
Общество

На новой рабочей неделе в Омск придет зима

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На новой рабочей неделе в Омск придет зимаНа новой рабочей неделе в Омск придет зимаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня продолжительно теплую и сухую погоду в Омске сменили дожди и слякоть. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы начиная с сегодняшнего дня погода в регионе резко ухудшится. Несмотря на положительную температуру днем, в Омске и области будет холодно из-за сильного ветра, до 18 метров в секунду. Ожидается дождь переходящий в снег.

В ночь на понедельник синоптики обещают отрицательную температуру до -5 градусов. Днём 29 октября ожидается +1...+6 градусов тепла и разнообразные осадки - дождь и мокрый снег. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Во вторник обещают понижение температуры. Ночью до минус 7, днём до минус двух градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер сменится на северо-западный

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