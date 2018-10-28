2018-10-28T07:32:19+03:00
Общество

В Омске на бульваре Победы зажгли фонари

Ранее омичи жаловались, что там темно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на бульваре Победы зажгли фонариВ Омске на бульваре Победы зажгли фонариФото: vk.com
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Омичи в соцсетях радуются отремонтированную бульвару Победы. В четверг прошло торжественное открытие и завершение ремонтных работых, однако в этот же день жители города заметили, что ночью и вечером там не горят только недавно установленные фонари.

Тогда мэр города пообещала, что фонари в скором времени включат - как только объект пройдет проверку. Сейчас омичи публикуют красивые фотографии отреставрированного бульвара уже с зажженными фонарями.

Бульвар заметно преобразился Фото: vk.com

Бульвар заметно преобразилсяФото: vk.com

Как отмечают жители, бульвар заметно преобразился после ремонта, сейчас там приятно гулять даже в темное время суток.

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