В Омске на бульваре Победы зажгли фонари
Ранее омичи жаловались, что там темно
В Омске на бульваре Победы зажгли фонариФото: vk.com
Изменить размер текста:
Омичи в соцсетях радуются отремонтированную бульвару Победы. В четверг прошло торжественное открытие и завершение ремонтных работых, однако в этот же день жители города заметили, что ночью и вечером там не горят только недавно установленные фонари.
Тогда мэр города пообещала, что фонари в скором времени включат - как только объект пройдет проверку. Сейчас омичи публикуют красивые фотографии отреставрированного бульвара уже с зажженными фонарями.
Бульвар заметно преобразилсяФото: vk.com
Как отмечают жители, бульвар заметно преобразился после ремонта, сейчас там приятно гулять даже в темное время суток.