2018-10-28T07:27:50+03:00
Общество

Путин присвоили омскому травматологу звание Заслуженный врач РФ

Указ о награде подписал Президент
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский травматолог стал Заслуженным врачем РФОмский травматолог стал Заслуженным врачем РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заместитель главного врача Клинического медико-хирургического центра Михаил Гегер получил звание Заслуженного врача РФ указом Президента.

Гегер - врач травматолог-ортопед с более чем 30-летним стажем, член президиума Ассоциации общества травматологов-ортопедов Омской области, победитель конкурса «Лучший врач года 2015» в номинации «Лучший травматологи-ортопед», сообщается в пресс-службе Клинического медико-хирургического центра.

Документ о присвоении почетного звания был подписал Владимиром Путиным еще в минувший четверг, однако коллеги и сам врач узнали об этом недавно.

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