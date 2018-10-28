Путин присвоили омскому травматологу звание Заслуженный врач РФ
Указ о награде подписал Президент
Омский травматолог стал Заслуженным врачем РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заместитель главного врача Клинического медико-хирургического центра Михаил Гегер получил звание Заслуженного врача РФ указом Президента.
Гегер - врач травматолог-ортопед с более чем 30-летним стажем, член президиума Ассоциации общества травматологов-ортопедов Омской области, победитель конкурса «Лучший врач года 2015» в номинации «Лучший травматологи-ортопед», сообщается в пресс-службе Клинического медико-хирургического центра.
Документ о присвоении почетного звания был подписал Владимиром Путиным еще в минувший четверг, однако коллеги и сам врач узнали об этом недавно.