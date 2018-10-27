2018-10-27T12:13:10+03:00
Происшествия

В Омской области пассажир напал с ножом на таксиста - водитель в реанимации

После случившегося нападавший вызвал другую машину и скрылся
Анна МИКУЛА
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Неудачей закончилась попытка рецидивиста из Омской области угнать машину такси. Преступник все продумал, как ему казалось, заранее - вызвал машину в село Куликово на адрес, где сам не проживал. Во время поездки он набросился на водителя и нанес ему 11 ударов ножом. Раненый водитель все-таки сумел вытолкать угонщика из авто и уехать. Он самостоятельно добрался до больницу, где ему уже оказывают помощь. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, водитель хорошо заметил приметы нападавшего. По ним подозреваемого вскоре и задержали. Как выяснилось, поняв, что задуманное преступление сорвалось, он, как ни в чем ни бывало, вызвал другое такси и добрался домой. Известно, что ранее он уже был судим за грабеж, убийство и торговлю наркотиками. Освободился он всего несколько месяцев назад и, видимо, решил приняться за старое.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Разбой».

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