2018-10-27T11:59:15+03:00
Происшествия

В Омске на проспекте Маркса столкнулись сразу 4 машины

В этом месте может собраться пробка, поэтому водителям лучше искать пути объезда [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех машин произошло в центре Омска - напротив остановки «Дом печати». Столкнулись автомобили «Дэу», «Лада Веста», «Шкода» и «Волга».

Фото крупной аварии выложили сразу в нескольких омских пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

- «Шкода» поворачивала налево в момент, когда «Веста» ехала по левой полосе, по встречке, - рассказывает одна из подписчиц группы «Аварийный Омск» Татьяна Капустина.

От удара одну из столкнувшихся машин отбросило на две другие, которые были припаркованы недалеко от остановки.

Водителям советуют искать пути объезда. Столкнувшиеся автомобили перегородили почти всю дорогу, и, несмотря на выходной день и отсутствие интенсивного трафика, в этом месте может собраться пробка.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Авария на Маркса, 4 машины. Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk

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