Пьяный омский водитель перевернул машину
Необычный стиль вождения осваивал один из омских водителей - он попытался проехать на крыше машины. Правда, не слишком успешно. Инцидент произошел на улице Куйбышева в районе остановки «Искусство Омска». Там перевернулся автомобиль «Датсун».
Очевидцы случившегося объясняют, ка водителю удалось проделать такой трюк. По их словам, мужчина, сидевший в тот момент за рулем, был сильно пьян. Из-за этого он и не справился с управлением.
В полиции рассказали, что сообщения о происшествии им не поступало. По предварительным данным, никто из окружающих во время аварии не пострадал. Вероятно, и сам водитель отделался только ушибами и сильным испугом.