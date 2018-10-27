Пьяный омский водитель перевернул машину

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-27T11:13:21+03:00

По предварительным данным, он не только остался жив, но и не получил серьезных травм

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Необычный стиль вождения осваивал один из омских водителей - он попытался проехать на крыше машины. Правда, не слишком успешно. Инцидент произошел на улице Куйбышева в районе остановки «Искусство Омска». Там перевернулся автомобиль «Датсун».

Очевидцы случившегося объясняют, ка водителю удалось проделать такой трюк. По их словам, мужчина, сидевший в тот момент за рулем, был сильно пьян. Из-за этого он и не справился с управлением.

В полиции рассказали, что сообщения о происшествии им не поступало. По предварительным данным, никто из окружающих во время аварии не пострадал. Вероятно, и сам водитель отделался только ушибами и сильным испугом.