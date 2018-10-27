На окраине Омска 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-27T10:36:00+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось накануне, 26 октября, вечером на окраине Омска.

По предварительным данным, 18-летний водитель на автомобиле «Ниссан Санни» ехал по улице Новостройка в сторону улицы Семиреченской примерно в девять часов вечера. Вероятно, он не замелил мужчину, который шел по краю дороги в попутном направлении. Водитель не успел вовремя среагировать, и машина сбила прохожего. 40-летний пешеход от полученных травм скончался на месте еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.