2018-10-27T10:36:00+03:00
Происшествия

На окраине Омска 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В причинах случившегося разбираются следователи.В причинах случившегося разбираются следователи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось накануне, 26 октября, вечером на окраине Омска.

По предварительным данным, 18-летний водитель на автомобиле «Ниссан Санни» ехал по улице Новостройка в сторону улицы Семиреченской примерно в девять часов вечера. Вероятно, он не замелил мужчину, который шел по краю дороги в попутном направлении. Водитель не успел вовремя среагировать, и машина сбила прохожего. 40-летний пешеход от полученных травм скончался на месте еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области пассажир напал с ножом на таксиста - водитель в реанимации
В Омске на проспекте Маркса столкнулись сразу 4 машины
Пьяный омский водитель перевернул машину
СМИ: Александр Пережогин уходит из «Авангарда»
«Главная профессия - быть человеком»: В Омске отметили 100-летие комсомола
В Омске пьяный водитель уснул на светофоре
Из Омска в Москву запустят бюджетный рейс
Омичам разрешили стрелять лис и зайцев
Омские студенты украли 30 аккумуляторов с фур
Чиновники в Омске пытаются оформить права на недостроенное метро
В Омском лесопарке убрали три свалки
Омскстат: врачи получают 57 тысяч в месяц, а медсестры - 28,5
Пассажиров рейса Омск-Иркутск перестанут кормить
В Омске автобус улетел в канаву на Красном Пути
На Любинском проспекте отремонтировали старинные часы
На сегодняшний день большим спросом пользуется оргстекло
В Старом Кировске горит свалка