«Главная профессия - быть человеком»: В Омске отметили 100-летие комсомола

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-26T18:34:30+03:00

В рядах комсомольцев оказалась и секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова (на фото в центре). Фото: Анна МИКУЛА

Оказалось, что организация, зародившаяся в нашем регионе даже на год старше всероссийской

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Сотни счастливых людей, которые обнимались и искренне смеялись при встрече друг с другом. Такую картину можно было наблюдать сегодня, 26 октября, в фойе Концентного зала перед началом праздника, посвященного 100-летию создания комсомольской организации. Подавляюшее большинство собравшихся име ней непосредственное отношение, и эта встреча стала для них возможностью вернуться в самое прекрасное время - молодость. Оттого столько неподельной радости в глазах пришедших. Все они сейчас состоявшиеся люди - ветераны труда и войны, политики, предприниматели.

Празднование 100-летия комсомола в Омске.Фото: Анна МИКУЛА

Фото: Анна МИКУЛА

Празднование 100-летия комсомола в Омске.Фото: Анна МИКУЛА

Фото: Анна МИКУЛА

Первый зампред правительства Омской области Валерий Бойко поднялся на сцену и зачитал обращение губернатора Александра Буркова.

- Комсомол был больше, чем политика. Комсомол - это, прежде всего, дружба, романтика, горячее желание изменить мир к лучшему и внести свою лепту в благополучие Родины. Мы, не раздумывая, ехали туда, где были нужны наша энергия и инициатива. Мы многое сделали для своей страны и вправе гордиться этим. Замечательно, что сегодня молодежь во многом продолжает наши комсомольские традиции. Связь поколений не должна прерываться. Очень хочется, чтобы и впредь юноши и девушки с таким же энтузиазмом, какой в свое время был присущ нам, комсомольцам, брали на себя ответственность за страну, - говорится в обращении губернатора.

«Главная профессия - быть человеком» - эта строка из комсомольской песни, которую люди в зале исполнили стоя и держась за руки, пожалуй, стала основной идеей всего праздника.

Со сцены ведущие рассказывали о главных вехах истории комсомола - от бурных 1920-30-х. До страшных 1940-х. Зал почтил героев-комсомольцев, погибших в Великой Отечественой войне минутой молчания. 22 улицы Омска носят имена комсомольцев-омичей, Героев Советского Союза, отдавших свои жизни, защищая Родину.

Потом рассказали о мирных 1950-60 годах с передовиками производства и небывалым подъемом энтузиазма в стране. Именно в это время комсомольцы строили нефтезавод, телецентр, завод СК и нефтепровод. В январе 1956 года по комсомольским путевкам на омскую целину в совхозы «Сибиряк», «Цветочный», «Русско-Полянский» приехали около 10 тысяч человек.

Комсомольцев - ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла зал приветствовал стоя.Фото: Анна МИКУЛА

Фото: Анна МИКУЛА

Не сцену пригласили первого победителя "Королевы спорта".Фото: Анна МИКУЛА

Фото: Анна МИКУЛА

Расцвет и бурный рост комсомольской организации пришелся на 1970-80 годы. Если в 1964 году омский областной строительный отряд объединял всего 340 студентов пяти вузов города, то в 1979 году он насчитывал уже 9600 бойцов. Они работали на Всесоюзной ударной комсомольской стройке - Байкало-Амурской магистрали, на областных ударных стройках, на крытом катке и в объединении «Омскнефтеоргсинтез».

Вспомнили и о «Королеве спорта», зародившемся в это время благодаря комсомольцам. На сцену пригласили первого чемпиона сельской олимпиады - Василия Ивановича Смирнова. В 1971 году его команда по хоккею впервые победила на этом празднике спорта.

В зале присутствовали и комсомольцы самого старшего поколения, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Михаил Буделев, Виктор Ларионов и Мария Двинянинова. Их зал приветствовал стоя.

- Я сегодня пришел сюда с большой радостью, - рассказал «Комсомолке» Михаил Андреевич Буделев. - Комсомол - огромная часть моей жизни. По сути, комсомольцы построили основу нашей страны, создали ее фундамент. Поэтому мне приятно, что 100-летию организации посвятили такой замечательный праздник.

Капсулу времени, заложенную комсомольцами в 1968 года, бережно передали на хранение.Фото: Анна МИКУЛА

Фото: Анна МИКУЛА

На одну сцену поднялись и комсомольцы со стажем, среди которых оказалась и секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, - и их преемники, молодые ребята из омских стройотрядов.

Кульминацией праздника стала передача капсулы с посланием потомкам, заложенной в сквере 50-летия ВЛКСМ в 1968 году. Правда, от времени бумага была сильно повреждена и прочесть написанное тогдашними комсомольцами удастся только после реставрации. Раритет бережно передали для восстановления и хранения специалистам.

И, конечно, не обошлось без песен. Собравшиеся хором подпевали из зала мелодии своей юности: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Девчата», «Комсомольцы-добровольцы», «Не расстанусь с комсомолом», «Любовь, комсомол и весна».

Кстати, выяснилось, что омская комсомольская организация на год старше всероссийской. Союз рабочей молодежи во главе с 19-летним слесарем железнодорожных мастерских Николаем Лукашевичем был образован в Омске в 1917 году.