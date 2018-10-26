В Омске пьяный водитель уснул на светофоре

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-26T14:16:03+03:00

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На пересечении улиц Машиностроительной и Ярослава Гашека омич на «девятке» привлек внимание сотрудников Росгвардии. На зеленом сигнале светофора он остановился на перекрестке.

Когда сотрудники подошли к машине, они увидели ,что омич просто уснул. Росгвардейцы попытались разбудить его, однако оказалось, что водитель сильно пьян и не может объяснить причину своей остановки.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчину передали приехавшему экипажу ГИБДД. Оказалось, что 31-летний омич ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических веществ.