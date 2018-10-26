Из Омска в Москву запустят бюджетный рейс
Билеты будут стоить от 4430 рублей
Из Омска в Москву запустят бюджетный рейсФото: пресс-служба администрации города Омска
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С 29 октября из омского аэропорта запускается еще один рейс в Москву. Авиакомпания «Nordwind Airlines» будет выполнять ежедневные рейсы Москва-Омск-Москва. Рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьева на самолетах «Боинг-737», сообщают в пресс-службе омского аэропорта.
Из Москвы самолет будет вылетать в 01:30, вылетать из Омска в 09:05. Стоимость билетов будет начинаться от 4430 рублей, пока это самая низкая цена на рейсы до Москвы.
Таким образом, в Москву теперь ежедневно будут отправляться пять утренних и два дневных рейса из Омска.