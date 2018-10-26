Омичам разрешили стрелять лис и зайцев

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-26T13:03:52+03:00

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Завтра в Омской области открывается сезон зимней охоты, который продлится до 28 февраля. Сезон откроется на наиболее массовые виды дичи – зайца, лису, корсака. Кроме этого разрешено охотиться на енотовидную собаку, ондатру, бобра, белку, соболя, а с 1 ноября стартует охота на куницу, сообщают в региональном министерстве природы.

Однако не на все виды животных можно охотиться без ограничений. В министерстве установили нормы охоты, например, за сезон можно убить только 16 зайцев, 100 ондатр, 100 белок и 50 норок. А вот на енотовидную собаку, лису и корсака можно охотиться без ограничений.

Соболь, куница и бобр должны добываться в объемах, указанных в разрешении на добычу.