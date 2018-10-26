Омские студенты украли 30 аккумуляторов с фур

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-26T12:41:27+03:00

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В полицию поступали жалобы от водителей, которые парковали свои автомобили КамАЗ на охраняемых стоянках на улице 2-й Солнечной. Аккумуляторы у этих машин находятся сзади кабины, поэтому их было легко снять. Всего злоумышленники похитили 30 зарядных устройств, сообщают в пресс-службе полиции.

Сотрудникам полиции удалось установить автомобиль, на котором грабители передвигались. А потом они вышли и на самих преступников. Они оказались студентами, одному из которых 18 лет, а другому 19. Студенты – жители Одесского района, они снимали квартиру в Нефтяниках.

Предприимчивые студенты проникали на автостоянку через дырку в заборе, а аккумуляторы сдавали в пункты приема металлолома, каждый за 1200 рублей.

Сейчас на молодых омичей возбудили уголовное дело по статье «Кража».