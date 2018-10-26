2018-10-26T12:13:45+03:00
Общество

Чиновники в Омске пытаются оформить права на недостроенное метро

Министерство имущества подало иск в суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чиновники в Омске пытаются оформить права на недостроенное метроЧиновники в Омске пытаются оформить права на недостроенное метроФото: vk.com
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Арбитражный суд рассмотрит иск, поданный министерством имущественных отношений к мэрии Омска. Суть иска в том, чтобы признать право собственности на незавершенный объект строительства «Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Красный Путь» («Библиотека им. А. С. Пушкина» до станции «Автовокзал» («Соборная») с электродепо».

Ответчиками выступают департамент имущественных отношений и администрация Омска, сообщает «Новый Омск». Ближайшее заседание назначено на 22 ноября.

По всей видимости, сейчас на министерстве имущества лежат обязательства по содержанию недостроенного метрополитена, а права собственности нет. Эту проблему власти пытаются решить с помощью суда.

Напомним, что на данный момент принято решение о консервации метрополитена на срок до десяти лет.

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