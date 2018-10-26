2018-10-26T11:04:33+03:00
Общество

В Омском лесопарке убрали три свалки

Виновных в их появлении так и не нашли
Анна МИКУЛА
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По чьей вине завалы появились, установить так и не удалось.По чьей вине завалы появились, установить так и не удалось.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В Омском лесопарке обнаружили три стихийных свалки возле улицы Санина в Кировском округе. Сотрудникам мэрии пришлось убирать эти горы мусора. А вот по чьей вине завалы появились, установить так и не удалось.

- Преимущественно на этих свалках был строительный мусор, - рассказал начальник отдела лесных отношений и природопользования департамента имущественных отношений Евгений Рендов. - В непосредственной близости находятся частные дома и коттеджы. Мы никого не обвиняем, потому что не знаем, кто выбросил этот строительный мусор. Чтобы привлечь к ответственности за выброс мусора нужно, как говорится, поймать с поличным. Даже камера здесь не поможет, никто в нее паспорт и лицо показывать не будет. Единственными помощниками нам могут послужить сами омичи, их совесть. А тех, кто стал свидетелем выброса мусора, просим сообщать о таких фактах в полицию, чтобы наш город стал чище.

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