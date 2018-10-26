Омскстат: врачи получают 57 тысяч в месяц, а медсестры - 28,5
Такие доходы у бюджетников были в этом году
По утверждению Омскстата, преподаватели омских вузов получают почти 60 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Омскстат подсчитал, сколько в среднем получают омские бюджетники. Получились удивительные цифры. Богаче всех, по мнению аналитиков, преподаватели федеральных вузов с рекордными 59 864 рублями в месяц. Немного отстают по доходам врачи - 57 396 рублей.
Учителя школ в среднем с начала года начали получать по 28 300 рублей.
Преподаватели и мастера производственного обучения в омских ссузах в среднем зарабатывают по 29 тысяч рублей. На 500 рублей меньше зарплата у медсестер. Работники омской культуры получают по 28 тысяч рублей в месяц.