Омскстат: врачи получают 57 тысяч в месяц, а медсестры - 28,5

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-26T10:48:31+03:00

По утверждению Омскстата, преподаватели омских вузов получают почти 60 тысяч. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такие доходы у бюджетников были в этом году

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Омскстат подсчитал, сколько в среднем получают омские бюджетники. Получились удивительные цифры. Богаче всех, по мнению аналитиков, преподаватели федеральных вузов с рекордными 59 864 рублями в месяц. Немного отстают по доходам врачи - 57 396 рублей.

Учителя школ в среднем с начала года начали получать по 28 300 рублей.

Преподаватели и мастера производственного обучения в омских ссузах в среднем зарабатывают по 29 тысяч рублей. На 500 рублей меньше зарплата у медсестер. Работники омской культуры получают по 28 тысяч рублей в месяц.