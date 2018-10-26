Пассажиров рейса Омск-Иркутск перестанут кормить

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-26T10:38:52+03:00

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С 1 ноября, по сообщению авиакомпании «ИрАэро», они перестанут кормить пассажиров рейса Омск-Иркутск и других. Это будет сделано на полетах, продолжительность которых менее трех часов.

Такое решение в компании приняли из-за роста цен на авиационное топливо. Чтобы не повышать цены на билеты, пассажирам во время полет предложат только прохладительные напитки:

– На всех рейсах продолжительностью не более 3 часов на воздушных судах CRJ-200 и АН-24, а также SSJ100 на рейсах Иркутск – Барнаул – Иркутск, Иркутск – Омск – Иркутск, пассажирам будут предложены только прохладительные напитки. В целях неповышения стоимости авиабилетов по маршрутам непродолжительного времени полета бортовое питание предоставляться не будет, - сообщает авиапервозчик.