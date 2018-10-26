2018-10-26T10:05:02+03:00
Происшествия

В Омске автобус улетел в канаву на Красном Пути

О пострадавших пока не сообщается [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске автобус съехал на обочину и чуть не перевернулся в канавеВ Омске автобус съехал на обочину и чуть не перевернулся в канавеФото: vk.com
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В Омске автобус с пассажирами съехал с дороги в канаву. Авария произошла в районе Аграрного университета. Рейсовый автобус под номером 73 сейчас лежит на обочине. Об этом сообщают очевидцы. Фото необычного ДТП появилось в социальных сетях.

Автобус с пассажирами, ехавший по маршруту №73, чудом не перевернулся. О пострадавших очевидцы пока не сообщают. Омичи недоумевают, как такое могло произойти. Некоторые из них жалуются, что на этом участке нет ограждений, поэтому такие аварии там случаются часто. Не исключено, что водителя "ПАЗ" просто кто-то подрезал.

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