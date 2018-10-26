В Омске автобус улетел в канаву на Красном Пути

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-26T10:05:02+03:00

В Омске автобус съехал на обочину и чуть не перевернулся в канаве Фото: vk.com

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В Омске автобус с пассажирами съехал с дороги в канаву. Авария произошла в районе Аграрного университета. Рейсовый автобус под номером 73 сейчас лежит на обочине. Об этом сообщают очевидцы. Фото необычного ДТП появилось в социальных сетях.

Автобус с пассажирами, ехавший по маршруту №73, чудом не перевернулся. О пострадавших очевидцы пока не сообщают. Омичи недоумевают, как такое могло произойти. Некоторые из них жалуются, что на этом участке нет ограждений, поэтому такие аварии там случаются часто. Не исключено, что водителя "ПАЗ" просто кто-то подрезал.