2018-10-26T09:51:34+03:00
Общество

На Любинском проспекте отремонтировали старинные часы

Напомним, накануне в механизме произошел сбой, и он проигрывал мелодию каждую минуту
Анна МИКУЛА
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В Омске часы на Любинском звонили каждую минутуВ Омске часы на Любинском звонили каждую минутуФото: vk.com
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Старинные омские часы, установленные на одном из домов на Любинском проспекте, отремонтировали. Напомним, накануне механизм, которому уже более ста лет, вышел из строя. Мелодия «Омские улицы» начала проигрываться не через час, а каждую минуту. Работники соседних офисов взмолились - просили усмирить взбесившийся механизм.

Специалисты компании «Муниципальная недвижимость» временно приостановили работу звуковой механизма, при этом часы продолжали идти. И вот, наконец, им снова вернули голос.

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В социальных омичка опубликовала необычную жалобу. Оказывается, часы, установленные на крыше одного из домов на улице Ленина, звонят каждую минуту. Очевидно, что механизм сломался. Женщина, не зная куда обратиться, написала в городском паблике свою жалобу. (Подробнее...)

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