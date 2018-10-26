На Любинском проспекте отремонтировали старинные часы

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-26T09:51:34+03:00

Напомним, накануне в механизме произошел сбой, и он проигрывал мелодию каждую минуту

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Старинные омские часы, установленные на одном из домов на Любинском проспекте, отремонтировали. Напомним, накануне механизм, которому уже более ста лет, вышел из строя. Мелодия «Омские улицы» начала проигрываться не через час, а каждую минуту. Работники соседних офисов взмолились - просили усмирить взбесившийся механизм.

Специалисты компании «Муниципальная недвижимость» временно приостановили работу звуковой механизма, при этом часы продолжали идти. И вот, наконец, им снова вернули голос.

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