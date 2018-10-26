2018-10-26T09:31:44+03:00
Происшествия

В Старом Кировске горит свалка

Местные жители опасаются, что дым может быть опасным для здоровья
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Жители окраины Левобережья бьют тревогу в социальных сетях. В паблике «Омск ВК» выложили фото столба густого черного дыма, который поднимается над одной из местных свалок. Люди переживают за свое здоровье - они предполагают, что там могут гореть ядовитые отходы.

- За Старым Кировском горит свалка! Надо срочно взять пробы воздуха, - сообщает подписчик паблика Азамат Мухамеджанов. - Там точно есть превышение ПДК!

Тут же в комментариях ему ответила официальный представитель министерства природы Омской области. Она уточнила, где находится свалка. также в ведомстве пообещали взять ситуацию под контроль и и ликвидировать ЧП.

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