В Омской крепости покажут, как жили горожане в 18 веке

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-26T09:21:58+03:00

Это одна из 17 экскурсий, которые там проводятся

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В Омской крепости придумали новую экскурсию «История Омска в вопросах и ответах», во время которой ее участникам расскажут об истории создания и устройства Омских крепостей, о назначении строений второй Омской крепости и особенностях быта горожан в 18-19 веках.

- Получив знания об Омской крепости, экскурсанты-школьники смогут закрепить их, приняв участие в краеведческой викторине «Своя игра. История Омска». Викторина содержит вопросы по разделам «Сооружения Омской крепости», «Люди в крепости», «Геральдика и топонимика Омска», «Омск - культурный центр» и другие. Наиболее активные участники будут отмечены памятными призами, - рассказывает замдиректора историко-культурного комплекса «Омская крепость» Татьяна Трушникова.

В общей сложности в Омской крепости проводят 17 экскурсий на самые разные темы. Среди них есть пешеходные («Прогулки по Омской крепости», «Военные на службе истории: военные строители Сибирских крепостей», «Старый Омск» и другие), интерактивные («Омские актеры в российском кино», «300 лиц славного города», «Мифы и легенды города Омска»), а также автобусные экскурсии («Омские храмы», «Омск театральный», «Омск студенческий»).

Узнать подробности и записаться на выбранную экскурсию можно в будние дни по телефону 95-70-52.