На омичку, пытавшуюся сбыть кило наркотиков, завели 7 уголовных дел

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-26T09:28:38+03:00

На женщину, делающую закладки, возбудили семь уголовных дел Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ей грозит до 20 лет тюрьмы

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41-летняя женщина делала в тайниках закладки с наркотическим веществом «соль». Ее задержали с поличным в Кировском округе.

Как сообщает пресс-служба полиции, у омички обнаружили 22 пластилиновых контейнера, внутри которых находились свертки с наркотическим веществом массой 12 граммов. Еще 4,5 грамма наркотиков полиция обнаружила уже в закладках, сделанных женщиной.

В квартире сибирячки обнаружили еще 720 граммов наркотиков. Сейчас на нее завели 7 уголовных дел за сбыт наркотических веществ в значительном, крупном и особо крупном размерах. Максимальное наказание за данное преступление – пожизненное лишение свободы. Однако в нашей стране, как правило, для женщин такая мера наказания не применяется.

Омичку задержали, а полицейские сейчас выясняют, где сибирячка взяла такую большую партию наркотика.