Спортивное сообщество предлагает назвать омский аэропорт в честь хоккеиста Блинова

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-26T08:59:00+03:00

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Уже больше трех десятков вариантов поступило в Общественную палату от жителей, которые высказывают свои идеи, в честь кого назвать омский аэропорт. Напомним, что переименование воздушных гаваней по всей стране проходит в рамках проекта "Великие имена России". В числе основных вариантов для омского аэропорта: генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, известный художник, родившийся в Омске, Михаил Врубель, наш земляк, выдающийся актер Михаил Ульянов, поэт Роберт Рождественский, священномученик, архиепископ Омский Сильвестр, музыкант Егор Летов, врачи Леонид Полуэктов и Валентина Бисярина, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Накануне с инициативой назвать аэропорт в честь известного хоккеиста Виктора Блинова выступили и омские спортсмены. Чемпион Олимпийских игр, мира и Европы прожил недолго, но оставил яркий след в нашем регионе. Одноклубник именитого спортсмена рассказал, почему Блинов достоин этого.

- Путь в хоккей он начинал в дворовой команде. В 17 лет его пригласили в омскую команду «Аэрофлот». Его не надо было учить играть - он был хоккеистом от Бога, - вспоминает Юрий Андреев, игравший с Блиновым в одной команде "Аэрофлот". - Виктор играл защитником, но его надежная игра в обороне позволяла команде выигрывать матчи с самыми сильными соперниками, в том числе матчи с самыми сильными соперниками - ЦСКА, Динамо (Москва). Умного, расчетливого хоккеиста с одним из самых сильных бросков в стране заметили и пригласили играть в московский «Спартак». В 1968 году в составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Европы. Стал символом сибирского спортивного мастерства и упорства, позволяющего добиваться самых высоких спортивных достижений.

Кстати, каждый житель Омской области может предложить свой вариант для переименования аэропорта.Сбор идей ведет Общественная палата. Для этого можно обратиться в общественную приемную, которая работает в Региональном центре по связям с общественностью на 1 этаже в кабинете 119. Также можно обратиться по телефону 21-37-12 с 10 до 15 часов.

Можно сделать это и онлайн - на сайте Великиеимена.рф; по телефону «горячей линии»: 8-800-707-93-17. Варианты, предложенные более чем 500 участниками, будут включены в лонг-лист конкурса. С 29 октября по 7 ноября в городе пройдут социологические опросы. И из всех предложенных вариантов отберут три лидирующих. Название для омского аэропорта определят к 5 декабря 2018 года.