В армию призвали только каждого десятого омича

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-26T09:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске идет осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2018 года. В военкоматы по повесткам к концу года вызовут 9574 омичей. Однако в армию пойдут далеко не все. Норма, установленная штабом для нашего города – это 921 человек. Об этом сообщают в пресс-службе омской мэрии. Таким образом служить пойдет только каждый десятый омич, из числа тех, кого должны призвать в армию.

Однако на данный момент точно служить пойдет лишь треть от нормы - всего 305 человек. Как выяснилось, военкоматы повестили лишь 67% призывников, но до конца года планируют разобраться и со всеми остальными.