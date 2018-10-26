В армию призвали только каждого десятого омича
Из 9574 омичей на службу отправится только 921 человек
В армию призвали только каждого десятого омичаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омске идет осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2018 года. В военкоматы по повесткам к концу года вызовут 9574 омичей. Однако в армию пойдут далеко не все. Норма, установленная штабом для нашего города – это 921 человек. Об этом сообщают в пресс-службе омской мэрии. Таким образом служить пойдет только каждый десятый омич, из числа тех, кого должны призвать в армию.
Однако на данный момент точно служить пойдет лишь треть от нормы - всего 305 человек. Как выяснилось, военкоматы повестили лишь 67% призывников, но до конца года планируют разобраться и со всеми остальными.