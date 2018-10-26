Жительница Омской области из мести написала на сожителя ложный донос

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-26T09:02:44+03:00

Женщина заявила, что у нее украли паспорт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина заявила, что он якобы украл ее паспорт

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в селе Баженово. 37-летняя местная жительница решила насолить бывшему сожителю и не придумала ничего лучше, как написать на него заявление в полицию. Женщина сообщила, что он украл у нее паспорт. Выяснилось, что это было неправдой.

- Перед составлением обращения сотрудники полиции разъяснили заявительнице положения об ответственности за заведомо ложный донос, после чего она собственноручно написала заявление, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции было установлено, что женщина сообщила о вымышленном преступлении.

Мстительную сельчанку приговорили к штрафу в размере 5 тысяч рублей.