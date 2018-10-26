2018-10-26T08:42:42+03:00
Происшествия

Омич поссорился с женой, огорчился и отправился на разбой

Дебошир напал с ножом на таксиста
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Не повезло 60-летнему таксиста, приехавшему на вызов в село Лузино. Он вез клиента до поселка Магистральный, но посреди пути тот попросил остановиться. Потом напал на водителя и, угрожая ножом, заставил его выйти из салона. После этого угнал машину.

Как выяснилось, он вернулся обратно в Лузино, там и заметили подходящую под описание «Ладу Калину». На место выехали сотрудники уголовного розыска.

- В ходе допроса фигуранта установлено, что после ссоры с гражданской супругой он взял кухонный нож и на такси поехал к родственникам в пос. Магистральный. Уже находясь в салоне автомобиля, решил совершить преступление. Проехав на похищенном транспортном средстве несколько километров, он вернулся домой и пришел в полицию с повинной, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Автомобиль будет возвращен законному владельцу.

Как выяснилось 34-летний подозреваемый уже был судим за кражи. Теперь по статье «Разбой» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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