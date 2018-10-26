Не на ту напали: Омичка выиграла суд и наказала коллекторов
Женщине звонили по несколько раз в день
В Омске приставы защитили должницу от коллекторовФото: Мария ЛЕНЦ
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Омичка задолжала микрофинансовой организации крупную сумму денег и не выплачивала долг. Назойливые коллекторы стали терроризировать женщину звонками. Сотрудники организации звонили омичке по 4 раза в день.
Как сообщают в службе судебных приставов, такие частые звонки недопустимы законом:
- Законом допускается взаимодействие с должником не более одного раза в сутки, до двух раз неделю и до 8 раз в месяц, - уточняют в ведомстве.
В суде женщине удалось доказать неправомерность звонков. Организация теперь должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.