Не на ту напали: Омичка выиграла суд и наказала коллекторов

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-26T08:34:42+03:00

В Омске приставы защитили должницу от коллекторов Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщине звонили по несколько раз в день

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Омичка задолжала микрофинансовой организации крупную сумму денег и не выплачивала долг. Назойливые коллекторы стали терроризировать женщину звонками. Сотрудники организации звонили омичке по 4 раза в день.

Как сообщают в службе судебных приставов, такие частые звонки недопустимы законом:

- Законом допускается взаимодействие с должником не более одного раза в сутки, до двух раз неделю и до 8 раз в месяц, - уточняют в ведомстве.

В суде женщине удалось доказать неправомерность звонков. Организация теперь должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.