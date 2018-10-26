2018-10-26T08:32:59+03:00
Общество

Омичка избила врача клавиатурой от компьютера, отказавшуюся делать ей УЗИ

У медика сотрясение мозга
Анна МИКУЛА
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У избитой женщины-врача диагностировали сотрясение мозга.У избитой женщины-врача диагностировали сотрясение мозга.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вопиющий случай произошел в одной из омских клиник. 24 октября в диагностический кабинет заявилась 47-летняя женщина. Она требовала, чтобы ей сделали УЗИ, но направления на процедуру у нее не было. Медик отказалась. Придя в ярость, пациентка избила ее клавиатурой. У потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга.

- В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям пациентки, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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