Омичка избила врача клавиатурой от компьютера, отказавшуюся делать ей УЗИ

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-26T08:32:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопиющий случай произошел в одной из омских клиник. 24 октября в диагностический кабинет заявилась 47-летняя женщина. Она требовала, чтобы ей сделали УЗИ, но направления на процедуру у нее не было. Медик отказалась. Придя в ярость, пациентка избила ее клавиатурой. У потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга.

- В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям пациентки, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.