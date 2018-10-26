На севере Омской области котельные остались без угля
Топливо доставили только после вмешательства прокуратуры
На севере Омской области котельные остались без угляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Тевризском районе жители домов и социальных объектов могут остаться без тепла. Муниципальное предприятие, которое обеспечивает жителей района теплом, не запаслось топливом в необходимом объеме. Договор на поставку угля был заключен только за несколько дней до начала отопительного сезона.
Как сообщают в областной прокуратуре, из-за позднего подписания договора котельные в полном объеме не были обеспечены топливом – это могло привести к прекращению тепла жителям поселка.
После вмешательства прокуратуры уголь бы срочно доставлен водным транспортом и распределен по котельным района.