На севере Омской области котельные остались без угля

СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-26T08:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тевризском районе жители домов и социальных объектов могут остаться без тепла. Муниципальное предприятие, которое обеспечивает жителей района теплом, не запаслось топливом в необходимом объеме. Договор на поставку угля был заключен только за несколько дней до начала отопительного сезона.

Как сообщают в областной прокуратуре, из-за позднего подписания договора котельные в полном объеме не были обеспечены топливом – это могло привести к прекращению тепла жителям поселка.

После вмешательства прокуратуры уголь бы срочно доставлен водным транспортом и распределен по котельным района.