2018-10-26T08:04:55+03:00
Общество

В Омске уже можно купить билеты в резиденцию Деда Мороза

Стоимость билетов от 250 рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске уже можно купить билеты в резиденцию Деда МорозаВ Омске уже можно купить билеты в резиденцию Деда МорозаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За несколько месяцев до новогодних праздников в Омске стартовала продажа билетов в резиденцию Деда Мороза. Билеты стоят от 250 рублей. Программы начнутся с 15 декабря и будут проходить в Областном дендрологическом саду имени Г.И. Гензе.

На представлении юных омичей и их родителей ждут игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. В дендрологическом саду можно будет покормить белочек, покататься на горке, играть в разные игры, написать письмо Деду Морозу и познакомиться с флорой и фауной Омской области.

Также дети их родители смогут поучаствовать в шоу «Кулинарная академия Деда Мороза».

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