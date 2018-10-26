Мэр Фадина объяснила, почему на бульваре Победы пока нет света

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-26T08:12:03+03:00

Фонари там включат только после того, как отремонтированный объект пройдет проверку

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Накануне в Омске с помпой открыли обновленный бульвар Победы. В этом году завершилась первая очередь реконструкции, полностью его восстановят в 2019-м. Посмотреть, что получилось у строителей пришли местные жители и чиновники.

Но уже спустя три часа праздника фонари внезапно погасли, и отремонтированный бульвар Победы погрузился в темноту. Мэр Оксана Фадина ответила в своем Instagram на недоумение омичей, что все-таки случилось.

- Как только подрядчик передаст нам исполнительную документацию, сейчас стройконтроль проверяет, мы принимаем объект и сети освещения, - объяснила глава города. - Поручила не затягивать и держу это на контроле