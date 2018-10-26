Юристы заключенных из омской ИК-6 пожаловались в палату адвокатов

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-26T07:35:52+03:00

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В начале октября в омской колонии ИК-6 заключенные подняли бунт из-за нарушения их прав. Несколько заключенных до сих пор остаются в больницах. Адвокаты, которые представляют интересы заключенных из омской ИК-6, приехали навестить своих клиентов. Однако в колонии их не пустили.

Они пожаловались Федеральную палату адвокатов. В обращении они сообщили, что им не дают видеться с их подзащитными. В администрации тюрьмы запрет объясняют введенным режимом «особых условий исправительного учреждения». Об этом сообщает «Адвокатская газета».

Адвокаты также направили жалобы во ФСИН России, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство юстиции, УФСИН России по Омской области, в прокуратуру Омской области, но пока они не получили ни одного ответа от ведомств.