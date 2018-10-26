2018-10-26T07:35:52+03:00
Общество

Юристы заключенных из омской ИК-6 пожаловались в палату адвокатов

Им не дают видеться с подзащитными
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Адвокатам не дают видеться с подзащитнымиАдвокатам не дают видеться с подзащитнымиФото: vk.com
Изменить размер текста:

В начале октября в омской колонии ИК-6 заключенные подняли бунт из-за нарушения их прав. Несколько заключенных до сих пор остаются в больницах. Адвокаты, которые представляют интересы заключенных из омской ИК-6, приехали навестить своих клиентов. Однако в колонии их не пустили.

Они пожаловались Федеральную палату адвокатов. В обращении они сообщили, что им не дают видеться с их подзащитными. В администрации тюрьмы запрет объясняют введенным режимом «особых условий исправительного учреждения». Об этом сообщает «Адвокатская газета».

Адвокаты также направили жалобы во ФСИН России, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство юстиции, УФСИН России по Омской области, в прокуратуру Омской области, но пока они не получили ни одного ответа от ведомств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омском лесопарке убрали три свалки
В салоне «US MEDICA» можно будет получить бесплатный массаж
Омскстат: врачи получают 57 тысяч в месяц, а медсестры - 28,5
Пассажиров рейса Омск-Иркутск перестанут кормить
В Омске автобус улетел в канаву на Красном Пути
На Любинском проспекте отремонтировали старинные часы
На сегодняшний день большим спросом пользуется оргстекло
В Старом Кировске горит свалка
На омичку, пытавшуюся сбыть кило наркотиков, завели 7 уголовных дел
Омичей ждут щедрые скидки по случаю грандиозного открытия нового магазина «Эльдорадо»
В Омской крепости покажут, как жили горожане в 18 веке
«Ольга» - новый сезон с 6 ноября на ТНТ
В армию призвали только каждого десятого омича
Спортивное сообщество предлагает назвать омский аэропорт в честь хоккеиста Блинова
Жительница Омской области из мести написала на сожителя ложный донос
Омич поссорился с женой, огорчился и отправился на разбой
Не на ту напали: Омичка выиграла суд и наказала коллекторов
На севере Омской области котельные остались без угля
Омичка избила врача клавиатурой от компьютера, отказавшуюся делать ей УЗИ
В Омске уже можно купить билеты в резиденцию Деда Мороза
Мэр Фадина объяснила, почему на бульваре Победы пока нет света
Сразу после открытия на бульваре Победы в Омске погас свет
В омской шаурме нашли кишечную палочку
В Омске на скверы и благоустройство выделят 700 миллионов
ТНТ прекращает прием заявок на Прослушивание шоу «ПЕСНИ»
У омича в очереди в МФЦ случился инсульт
Омским пенсионерам сообщили о надбавке к пенсии через WhatsApp