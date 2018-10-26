Сразу после открытия на бульваре Победы в Омске погас свет

СЕГОДНЯ 06:53 2018-10-26T06:56:34+03:00

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Накануне в Омске завершился первый этап реконструкции бульвара Победы. Что получилось у строителей, приехали посмотреть губернатор Бурков и мэр Фадина. Даже провели онлайн трансляцию. На видео и фото все выглядит вполне благопристойно. Но вот сразу после открытия освещение там погасло.

Как выяснилось, новые фонари включали только на три часа - специально к приезду высоких гостей. Когда же местные жители смогут прогуляться по обновленным тротуаром вечером без опасения сломать в темноте ногу, пока не понятно.