В омской шаурме нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-26T06:54:29+03:00

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За 2018 год сразу девять омичей пожаловались на киоски, где продают шаурму. Как оказалось, там нарушались санитарные нормы при приготовлении продукции. Сотрудники Роспотребнадзора пришли с незапланированными проверками в павильоны..

По результатам проверок нарушения обнаружили в четырех киосках, сообщают в ведомстве. Например, у владельцев киосков отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции, также не был сделан производственный контроль, продукты были без маркировок даты изготовления.

После исследования образцов продукции специалисты выявили бактерии кишечной палочки на четырех точках продаж шаурмы.

Производителей шаурмы оштрафовали на 95 тысяч рублей и обязали устранить нарушения.