2018-10-26T04:57:53+03:00
Общество

В Омске на скверы и благоустройство выделят 700 миллионов

Об этом сказал глава региона
Станислав МУХИН
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Областное правительство в следующем году планирует уделить благоустройству особое внимание. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Об пообещал выделить существенные средства на зеленые зоны.

– В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» выделено 650 млн рублей, и было сделано 29 общественных пространств. На следующий год будет как минимум 710 млн рублей и больше мест., - сказал глава региона на открытии бульвара Победы. - Мы добились, чтобы в 2019 году средства могли направлять и в села. Качество точно будет другое.

Места, которые будут благоустраивать, власти пообещали определить совместно с жителями.

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