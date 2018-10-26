В Омске на скверы и благоустройство выделят 700 миллионов
Областное правительство в следующем году планирует уделить благоустройству особое внимание. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Об пообещал выделить существенные средства на зеленые зоны.
– В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» выделено 650 млн рублей, и было сделано 29 общественных пространств. На следующий год будет как минимум 710 млн рублей и больше мест., - сказал глава региона на открытии бульвара Победы. - Мы добились, чтобы в 2019 году средства могли направлять и в села. Качество точно будет другое.
Места, которые будут благоустраивать, власти пообещали определить совместно с жителями.