2018-10-25T14:28:33+03:00
Общество

Омским пенсионерам сообщили о надбавке к пенсии через WhatsApp

Как выяснилось, сообщения рассылали мошенники
Анна МИКУЛА
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В случае сомнений пенсионерам советуют обращаться на областную «горячую линию» по телефону 24-74-01.В случае сомнений пенсионерам советуют обращаться на областную «горячую линию» по телефону 24-74-01.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Омских пенсионеров озадачили сообщением в мессенджере WhatsApp. Людям сообщали о выплате 720 рублей в качестве прибавке к пенсии. Но, чтобы получить деньги, надо успеть до 1 ноября. Неизвестные доброжелатели советовали прийти с паспортом и банковской выпиской в Пенсионный фонд и потребовать эти деньги. Обнадеженные бабушки и дедушки начали штурмовать отделение ПФР, но выяснилось, что их кто-то просто обманул.

- На «горячую линию» стали обращаться пенсионеры с вопросами о выплате 720 рублей к пенсии, - говорится в официальном обращении на омского отделения ПФР. - Информация, распространенная в WhatsApp, не соответствует действительности! В интернете и многочисленных мессенджерах периодически появляются ложные сообщения о различных выплатах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам и так далее. Доверяйте только официальной информации, размещенной на сайте ПФР, его аккаунтах в социальных сетях и в СМИ! Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, социальных пенсий с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Другие массовые «прибавки» к пенсиям не запланированы.

В случае сомнений пенсионерам советуют обращаться на областную «горячую линию» по телефону 24-74-01.

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