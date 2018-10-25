У омича в очереди в МФЦ случился инсульт
Сейчас его спасают медики
В МФЦ у мужчины в очереди случился инсультФото: vk.com
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Омичи в соцсетях сообщают о происшествии в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Учреждение находится на улице Богдана Хмельницкого. Как рассказывают очевидцы, мужчина стоял в очереди, и ему внезапно стало плохо.
Омич упал. Неравнодушные люди вызвали скорую помощь. Очевидцы рассказывают, что у него начались судороги, мужчина посинел. Приехавшие врачи стали приводить его в чувства. Сейчас омич в сознании, но врачи еще работают с пациентом.
Скорее всего, сибиряку понадобится госпитализация