2018-10-25T14:29:38+03:00
Общество

У омича в очереди в МФЦ случился инсульт

Сейчас его спасают медики
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В МФЦ у мужчины в очереди случился инсультВ МФЦ у мужчины в очереди случился инсультФото: vk.com
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Омичи в соцсетях сообщают о происшествии в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Учреждение находится на улице Богдана Хмельницкого. Как рассказывают очевидцы, мужчина стоял в очереди, и ему внезапно стало плохо.

Омич упал. Неравнодушные люди вызвали скорую помощь. Очевидцы рассказывают, что у него начались судороги, мужчина посинел. Приехавшие врачи стали приводить его в чувства. Сейчас омич в сознании, но врачи еще работают с пациентом.

Скорее всего, сибиряку понадобится госпитализация

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