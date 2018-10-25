2018-10-25T14:18:22+03:00
Общество

Про бывшего омского губернатора Полежаева покажут фильм

Его покажут на закрытом показе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Документальный фильм о бывшем губернаторе Леониде Полежаеве называется «Первый». Его премьера состоится в Омском драматическом театре. Показ, как выяснилось, пройдет в закрытом режиме. Премьера фильма назначена на понедельник, 29 октября. Информацию об этом подтвердили «Комсомолке» в театре.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Духовное наследие», президентом которого является Полежаев. О чем будет фильм, на премьеру которого позвали только приглашенных, пока не сообщается.

Ранее Леонид Полежаев выпустил книгу, которая называется «Две реки жизни».

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