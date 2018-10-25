Омичка отсудила 40 тысяч за падение в лифте

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-25T14:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятность произошла с омичкой с лифтом ее собственного дома. Женщина не заметила, что механизм вышел из строя и поплатилась здоровьем.

- Истец выходила из лифта многоквартирного дома по улице Тарской, - сообщили в Центральном районном суде. - При остановке произошла нечеткая стыковка кабины с полом на первом этаже, в результате чего между ними образовался порожек высотой примерно 20 сантиметров. Женщина споткнулась о него и упала, получив при этом травму руки. По решению суда ТСЖ, занимающееся обслуживанием дома, обязано будет выплатить истцу за нравственные и физические страдания сумму в размере 40 000 рублей и компенсировать расходы на приобретение лекарств.