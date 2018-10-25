На ремонт омских дорог в следующем году потратят 9 млрд

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-25T13:51:18+03:00

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Состояние дорог в Омске после нескольких сезонов ремонта значительно улучшилось. А вот трассы в области пока оставляют желать лучшего. Ими и займутся в следующем году. В регионе научились правильно распоряжаться выделенными деньгами. Например, в этом году не смогли освоить только 50 млн рублей. В прошлом году эта цифра была на порядок выше - 440 млн федеральных и 700 млн региональных средств. Видя положительную динамику, региону начали доверять и выделять большие суммы.

Расходы на восстановление дорог в 2019-м увеличат на 1,5 млрд и составят в 9 млрд рублей. Увеличится на 180 млн рублей объем капитальных вложений в объекты дорожного хозяйства, достигнув 1,7 млрд рублей.

- Продолжится реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» - будут отремонтированы 29 городских и 6 региональных дорог, - отметил в бюджетном послании губернатор Александр Бурков. - Планируется привлечь 607 млн рублей федеральных субсидий на строительство дороги от моста им. 60-летия Победы до улицы Перелета в Омске. Это позволит ликвидировать километровые заторы, ежедневно парализующие движение на улицах Конева, 70 лет Октября, 3-я Енисейская, Ленинградский проспект.

В равных долях как минимум по 2 млрд рублей будет направлено на ремонт и содержание дорог регионального значения, а также ремонт городских дорог. Порядка 1,5 млрд рублей будет выделено муниципалитетам.