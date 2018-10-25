Омского депутата Шушубаева досрочно лишили мандата

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-25T13:17:53+03:00

Сейчас он находится в колонии из-за обмана дольщиков

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Сегодня на заседании областного Заксобрания комиссия по депутатской этике досрочно лишила полномочий Хабулду Шушубаева. Теперь уже бывший народный избранник сейчас отбывает наказание по делу о растрате средств дольщиков микрорайона «Ясная поляна». Ему назначили 4,5 года тюрьмы и штраф 900 тыс. рублей. Обжаловать приговор ему не удалось.

Глава комиссии Николай Иванов отметил, что 4 октября приговор депутату вступил в законную силу, теперь парламент должен освободить его от полномочий. В результате 32 депутата из 34 присутствовавших на заседании проголосовали за лишение Шушубаева полномочий.

Довыборы в Законодательное собрание на округе № 19, где баллотировался Шушубаев, пройдут теперь только в 2019 году.