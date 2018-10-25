2018-10-25T12:41:19+03:00
Общество

Омский предприниматель обманул налоговую на 16 миллионов

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский предприниматель обманул налоговую на 16 миллионовОмский предприниматель обманул налоговую на 16 миллионовФото: Мария ЛЕНЦ
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Дело завели на директора ООО «Агроком», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие выяснило: руководитель предприятия в период 2015 по 2017 годы создал семь подставных обществ с ограниченной ответственностью. Их он зарегистрировал на людей, которым платил за это деньги. Об этом сообщают в Следственном комитете.

Благодаря созданным подставным компаниям он уклонился от уплаты налогов в размере 16 миллионов рублей. Коммерсант предоставлял в налоговую недостоверные сведений о размере налоговых вычетов по НДС, этим он занижал налогооблагаемую базу.

В настоящее время расследование продолжается.

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