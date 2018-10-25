2018-10-25T11:52:20+03:00
Общество

Бурков планирует обновить омское правительство на треть

Состав правительства сформируют до конца года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Бурков планирует обновить правительство на 30%Бурков планирует обновить правительство на 30%Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Александр Бурков планирует обновить состав областного правительства на 30%. Об этом он заявил в интервью бизнес-порталу «Континент-Сибирь». Губернатор сообщил, что сейчас активно ведутся консультации по составу кабинета министров. Решается, кто-то останется из прежних руководителей, а кто-то будет отправлен в отставку. Омское правительство сформируют до конца года.

Глава региона отметил, что внимательно следит за чиновниками в муниципальных районах области, и руководящими кадрами на предприятиях. Главная сложность, по словам губернатора, в поиске достойных кандидатов – директоры предприятий не отдают своих перспективных подчиненных, которые достойны занять министерское кресло.

Из других регионов, как говорит Бурков, руководители едут неохотно. Но такие люди в новом составе правительства тоже будут.

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