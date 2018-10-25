2018-10-25T11:39:30+03:00
Общество

В Омске осудили инспекторов-взяточников, пропускавших машины на границе без досмотра

Они отделались штрафами
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Госинспекторов признали виновными.Госинспекторов признали виновными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Омске судили двоих госинспекторов регионального отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Их признали виновными в получении взяток. Высчислить преступников удалось сотрудникам УФСБ.

- Следствием установлено, что в марте 2018 года обвиняемые, находясь на своем рабочем месте – на передвижном контрольном пункте по проведению транспортного и весового контроля автотранспортных средств в Черлакском районе Омской области, при досмотре грузовых автомобилей с регистрационными знаками соседнего государства получили в виде взятки 1,5 тысячи и 2 тысячи рублей за пропуск автомобиля без досмотра, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - После получения денежных средств инспекторы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.

Признанных виновными инспекторов приговорили к штрафам в размере 25000 и 30000 рублей

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТНТ прекращает прием заявок на Прослушивание шоу «ПЕСНИ»
У омича в очереди в МФЦ случился инсульт
Омским пенсионерам сообщили о надбавке к пенсии через WhatsApp
Про бывшего омского губернатора Полежаева покажут фильм
Омичка отсудила 40 тысяч за падение в лифте
На ремонт омских дорог в следующем году потратят 9 млрд
Омского депутата Шушубаева досрочно лишили мандата
Омский предприниматель обманул налоговую на 16 миллионов
Боли в спине? Приезжайте в Омск лечиться современными методиками
Бурков планирует обновить омское правительство на треть
Лекция омского педуниверситета из-за студента закончилась приездом полиции
В ДТП под Омском погибли две лошади
В некоторых домах Омска сегодня отключат отопление
АО «ТГК-11» вошла в список крупнейших налогоплательщиков региона
Омичу, отрезавшему голову приятелю, дали 13 лет тюрьмы
В Омске трамвай протаранил машину «Яндекс Такси»
Восемь интересных фактов о скорочтении
Омичам станет сложнее записать ребенка в детский сад
Омский следком прокомментировал случай с трупом под окнами дома
Смертельное ДТП под Омском: На трассе столкнулись «КамАЗ» и мотоцикл
В Омске снова нашли тело под окнами жилого дома
В Омской области на 20% подорожает хлеб