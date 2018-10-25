В Омске осудили инспекторов-взяточников, пропускавших машины на границе без досмотра

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-25T11:39:30+03:00

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В Омске судили двоих госинспекторов регионального отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Их признали виновными в получении взяток. Высчислить преступников удалось сотрудникам УФСБ.

- Следствием установлено, что в марте 2018 года обвиняемые, находясь на своем рабочем месте – на передвижном контрольном пункте по проведению транспортного и весового контроля автотранспортных средств в Черлакском районе Омской области, при досмотре грузовых автомобилей с регистрационными знаками соседнего государства получили в виде взятки 1,5 тысячи и 2 тысячи рублей за пропуск автомобиля без досмотра, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - После получения денежных средств инспекторы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.

Признанных виновными инспекторов приговорили к штрафам в размере 25000 и 30000 рублей