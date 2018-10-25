Лекция омского педуниверситета из-за студента закончилась приездом полиции

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-25T11:19:05+03:00

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Лекция в Педагогическом университете закончилась приездом полицейских. На паре, проходившей в одном из корпусов на набережной Тухачевского, студент внезапно стал грубить преподавателю и материться. На замечания он не реагировал, поэтому в аудиторию позвали охранника. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Пришедшего охранника агрессивный студент пнул несколько раз по ноге. Пришлось применить наручники и нажать тревожную кнопку. Студент испугался приехавших росгвардейцев и стал вести себя тише, но объяснить свое поведение не смог. 21-летнего парня доставили в полицию, а охранника в больницу – студент сломал ему ногу. В полицейском участке выяснилось, что ранее нарушитель дисциплины был судим за кражу.