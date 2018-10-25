2018-10-25T10:52:31+03:00
Происшествия

В ДТП под Омском погибли две лошади

Молодой виновник скрылся с места аварии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В ДТП под Омском погибли две лошадиВ ДТП под Омском погибли две лошадиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ночью под Омском произошло необычное ДТП. В микрорайоне Новоалександровский кто-то насмерть сбил сразу двух лошадей. На месте аварии сотрудники полиции обнаружили перевернутый автомобиль ВАЗ-2109, однако водителя на месте не было.

Виновник скрылся с места аварии Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Виновник скрылся с места аварииФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как сообщают в пресс-службе полиции, позже к ним обратилась местная жительница, которая разводит лошадей в частном подворье. Оказалось, что это ее животные ночью вырвались из загона и разбрелись по прилегающей территории.

Сейчас личность владельца девятки установлена – это 18-летний житель поселка Новоалександровский. Он уже задержан, а полицейские проводят проверку. Остальных потерявшихся лошадей вернули хозяйке.

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