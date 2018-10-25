СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-25T10:52:31+03:00

В ДТП под Омском погибли две лошади Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью под Омском произошло необычное ДТП. В микрорайоне Новоалександровский кто-то насмерть сбил сразу двух лошадей. На месте аварии сотрудники полиции обнаружили перевернутый автомобиль ВАЗ-2109, однако водителя на месте не было.

Виновник скрылся с места аварииФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как сообщают в пресс-службе полиции, позже к ним обратилась местная жительница, которая разводит лошадей в частном подворье. Оказалось, что это ее животные ночью вырвались из загона и разбрелись по прилегающей территории.

Сейчас личность владельца девятки установлена – это 18-летний житель поселка Новоалександровский. Он уже задержан, а полицейские проводят проверку. Остальных потерявшихся лошадей вернули хозяйке.