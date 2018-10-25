СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-25T10:56:42+03:00

В некоторых домах Омска сегодня отключат отопление и горячую воду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Жители Нефтяников сегодня днем останутся без тепла. Как сообщили в администрации города, в советском округе пройдут профилактические работы на трубопроводе ТЭЦ-3. В связи с этим на ряде объектов в районе улиц Заозерной, Бородина, Бархатовой, проспекта Менделеева временно отключат отопление.

Отопление будет отключены сегодня с 10.00. Завершить работы планируют до 16.00.

Также тепла не станет по адресам: 70 лет Октября, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/4; Дмитриева, 3/2, 3/5, 5/4.

Отключение произойдет и в некоторых домах на Циолковского, Спортивный проезде, Иртышской Набережной, Тимуровском проезде и проспекте Карла Маркса. Почему эти работы нельзя было выполнить до начала отопительного сезона, вопрос скорее риторический.